Hande Erçel'den üst üste paylaşımlar! Milyonlarca beğeni geldi

Güzelliği ile dikkati çeken Hande Erçel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram paylaşımları ile dikkati çekiyor.

Instagram'da 24,6 milyon takipçisi olan ve fotoğrafları bir milyondan fazla kişi tarafından beğenilen Erçel, sık sık fotoğraf paylaşıyor.

HANDE ERÇEL'DEN YENİ KARELER

Instagram hesabı üzerinden günlük hayatından kesitler paylaşan Erçel, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu, yaz aylarında çekilen karelerini paylaştı.



İddialı kırmızı ruju ve bronz teniyle dikkat çeken Erçel'in yeni pozlarına 2,7 milyon beğeni geldi.

Erçel daha sonra ise ayna karşısında çektiği pozlarını paylaştı.

Güzel oyuncunun son paylaşımına da bir saat içinde 1,5 milyona yakın beğeni geldi.



