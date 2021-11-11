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Hande Erçel'e "Kerem Bürsin soyunuyor mu?" sorusu!

11.11.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisinde sevgilisi Kerem Bürsin ile rol alan Hande Erçel ilginç bir soruyla karşılaştı. Erçel gazetecilerin "Kerem Bürsin sarhoş olduğunda sizin yanınızda soyunuyor mu?" sorusu karşısında önce şaşırdı, sonra utandı.

Bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel geçtiğimiz gün görüntülendi. Erçel, Kerem Bürsin ile ilgili gelen bir soru karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Kendisine gelen tekliflerin olduğunu söyleyen Erçel, "Henüz netleşmiş bir projem yok" dedi.

PİŞTİ AÇIKLAMASI

Oyuncu arkadaşı Bensu Soral'la gittikleri Amerika tatili sorulunca, "Çok güzel geçti. Kız kıza kafamıza göre çıktık eğlendik, yürüdük güzel yemekler yedik ve döndük" dedi. Bensu Soral'la aynı kıyafeti giyip sosyal medyadan paylaşmaları hatırlatılan Erçel, "Bilerek yaptık, fark etmez. Pişti olmayı umursamadık" ifadelerini kullandı.

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SOYUNUYOR MU?

Erçel'e sevgilisi Kerem Bürsin'in "Sarhoş olduğumda soyunuyorum" sözleri hatırlatıldı. Güzel oyuncu, bir muhabirin "Size hiç denk geldi mi?" sorusuna, "Yok hiç denk gelmedi" cevabını vererek utangaç tavırlar sergiledi.

Güzel oyuncu, "Kerem ile enerjilerimiz ve elektriğimiz tutuyor" diyerek aracına bindi ve evinin yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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