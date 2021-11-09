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  4. Hande Erçel siyah mini elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

Hande Erçel siyah mini elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

09.11.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde sevgilisi Kerem Bürsin ile rol alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Bir dergi için objektif karşısına geçen güzel oyuncu Erçel, siyah mini elbisesiyle çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Hande Erçel siyah mini elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, yeni projeleri öncesinde soluğu ABD'de almıştı.

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Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Hande Erçel’in New York pozlarına milyonlarca beğeni gelmişti.

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Güzel oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

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Hande Erçel ev halini paylaştı! Mini taytlı pozuna beğeni yağdıHande Erçel ev halini paylaştı! Mini taytlı pozuna beğeni yağdı

SİYAH MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Instagram'da 25 milyondan fazla takipçisi olan 27 yaşındaki Erçel, bir dergi in objektif karşısına geçti.

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Ünlü oyuncu siyah mini elbisesiyle çekilen pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

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Erçel'in paylaşımına saatler içinde 2 milyona yakın beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Instagram
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