Hande Erçel siyah mini elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, yeni projeleri öncesinde soluğu ABD'de almıştı.
Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan Hande Erçel’in New York pozlarına milyonlarca beğeni gelmişti.
Güzel oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Instagram'da 25 milyondan fazla takipçisi olan 27 yaşındaki Erçel, bir dergi in objektif karşısına geçti.
Ünlü oyuncu siyah mini elbisesiyle çekilen pozlarını hayranlarıyla paylaştı.
Erçel'in paylaşımına saatler içinde 2 milyona yakın beğeni geldi.
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