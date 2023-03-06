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Hande Erçel ile Burak Deniz başrolde! İki Yabancı dizisine bomba isim

06.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel yeni dizisi için el sıkıştı. Hande Erçel ile Burak Deniz’li “İki Yabancı” dizisine bomba bir isim daha dahil oldu.

Hande Erçel ile Burak Deniz başrolde! İki Yabancı dizisine bomba isim

Hande Erçel şu günlerde Hakan Sabancı’yla yaşadığı ilişkiyle gündemde… Paris tatili dönüşü sevgilisiyle ilk kez röportaj veren ve yeni beraberliğini onaylayan Erçel, yakında yeni dizisi İki Yabancı için sete çıkacak.

Erçel’in başrolünü Burak Deniz’le paylaştığı dizinin mart ortasında çekimlerinin başlaması planlanıyor. Tims&B imzalı diziyle usta aktör Cem Davran’ın da anlaştığı öğrenilmişti.

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HANDE ERÇEL 'LEYLA' ROLÜNDE

Yeni gelen bilgilere göre dizinin kadrosuna müzik dünyasındaki başarısı kadar oyunculuğuyla da beğeni toplayan Feridun Düzağaç da katıldı.

Ekran Alıntısı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı kadın yönetmenlerimizden Neslihan Yeşilyurt’un çekeceği, Ethem Özışık’ın ise yazdığı dizide Hande Erçel “Leyla” karakterine hayat verecek. Dizi FOX’ta seyirciyle buluşacak.

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