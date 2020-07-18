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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Hande Erçel, bir süredir aşk yaşadığı Murat Dalkılıç ile ayrıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erçel, "Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, yollarını ayırdı.

Erçel, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

26 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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AYRILIK AÇIKLAMASI

Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.

Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır.

Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim.

Murat Dalkılıç ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Hande Erçel'in ailesiyle tatildeMurat Dalkılıç ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Hande Erçel'in ailesiyle tatilde
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