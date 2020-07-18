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Murat Dalkılıç ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Hande Erçel'in ailesiyle tatilde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ile soluğu Bodrum'da aldı. Dalkılıç, sevgilisinin ailesi ile tatile çıkarak, geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen 'ayrılık' haberlerini çürütmüş oldu.

Murat Dalkılıç ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Hande Erçel'in ailesiyle tatilde

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Popçu Murat Dalkılıç, tatilinin ikinci turunda da Bodrum'u tercih etti.

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SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE TATİLDE

Önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ile tatile çıktığı görüldü.

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Sevgilisinin 7 aylık yeğenini kucağından düşürmeyen Murat Dalkılıç, Aylin Mavi'yi öpücüklere boğdu.

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AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dalkılıç, Hande Erçel'in kardeşi ile tatile çıkarak, geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen 'ayrılık' haberlerini çürütmüş oldu.

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Dizi setinin yoğunlu nedeniyle İstanbul'da olan Erçel'in daha sonra sevgilisi ve kardeşiyle tatile çıkacağı öğrenildi.

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