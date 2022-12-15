Hande Erçel'in sevgilisi Kartal Özmızrak kimdir? Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım'dan sonra gönlünü Kartal Özmızrak'a kaptırdı!

Hande Erçel - Kartal Özmızrak aşkı olay oldu. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştıktan sonra Kerem Bursin ile büyük aşk yaşayan Hande Erçel ayrılık sonrası Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile beraber olmuştu. Hande Erçel'in yeni sevgilisi Kartal Özmızrak olduğu iddia edildi. Peki, Kartal Özmızrak kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

HANDE ERÇEL İLE SEVGİLİ OLAN KARTAL ÖZMIZRAK KİMDİR?

Kartal Özmızrak 29 Ağustos 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kartal Özmızrak, Liga ACB takımlarından Obradoiro CAB'da oynamaktadır.

KARTAL ÖZMIZRAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kartal Özmızrak'ın oynadığı takımlar:

2011-2015 Beşiktaş

2014-2015 →Eskişehir Basket

2015-2017 İstanbul BŞB

2017-2020 Darüşşafaka

2020- Obradoiro CAB

HANDE ERÇEL KARTAL ÖZMIZRAK AŞKININ İLK KARESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; kısa zaman önce arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı.

Hande Erçel ile basketbolcu Kartal Özmızrak'ın aşkına dair detaylar merak edilirken taraflardan henüz açıklama gelmedi.

