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  4. Hande Erçel'in sevgilisi Kartal Özmızrak kimdir? Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım'dan sonra gönlünü Kartal Özmızrak'a kaptırdı!

Hande Erçel'in sevgilisi Kartal Özmızrak kimdir? Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım'dan sonra gönlünü Kartal Özmızrak'a kaptırdı!

15.12.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ile sevgili olduğu iddia edilen Kartal Özmızrak basında yer alan haberler sonrası ünlü oyuncunun fanları tarafından merak konusu oldu. Sen Çal Kapımı dizisinden sonra Kerem Bürsin ile ilişkisi bittikten sonra Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in yeni sevgilisi internette araştırılmaya başlandı. Peki, Hande Erçel'in sevgilisi Kartal Özmızrak kimdir? Kartal Özmızrak hangi takımda oynadı? İşte detaylar...

Hande Erçel'in sevgilisi Kartal Özmızrak kimdir? Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım'dan sonra gönlünü Kartal Özmızrak'a kaptırdı!

Hande Erçel - Kartal Özmızrak aşkı olay oldu. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştıktan sonra Kerem Bursin ile büyük aşk yaşayan Hande Erçel ayrılık sonrası Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile beraber olmuştu. Hande Erçel'in yeni sevgilisi Kartal Özmızrak olduğu iddia edildi. Peki, Kartal Özmızrak kimdir, hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

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HANDE ERÇEL İLE SEVGİLİ OLAN KARTAL ÖZMIZRAK KİMDİR?

Kartal Özmızrak 29 Ağustos 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kartal Özmızrak, Liga ACB takımlarından Obradoiro CAB'da oynamaktadır.

KARTAL ÖZMIZRAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kartal Özmızrak'ın oynadığı takımlar:

2011-2015 Beşiktaş
2014-2015 →Eskişehir Basket
2015-2017 İstanbul BŞB
2017-2020 Darüşşafaka
2020- Obradoiro CAB

HANDE ERÇEL KARTAL ÖZMIZRAK AŞKININ İLK KARESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; kısa zaman önce arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı.

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Hande Erçel ile basketbolcu Kartal Özmızrak'ın aşkına dair detaylar merak edilirken taraflardan henüz açıklama gelmedi.

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