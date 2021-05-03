Hande Erçel'in sütyen ve şortlu ev hali!

Kerem Bürsin ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde ilan eden Hande Erçel, son dönemde kariyerinin zirvesini yaşıyor. Türk oyuncular arasında sosyal medyada en çok takipçiye sahip olan Hande Erçel, her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği Maldivler tatiliyle son günlerde gündemden düşmeyen Hande Erçel sonunda evine döndü.

Ev halini paylaşan Hande Erçel oldukça iddialı pozu ile "Aşk yaramış" dedirtti. Erçel kısa şortu ve sütyeniyle yaptığı paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı.



