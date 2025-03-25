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Gönlünü ünlü iş adamına kaptırmıştı! Melisa Döngel'in aşkı kısa sürdü! Ayrılık sebebi...

Son olarak Holding dizisi ile ekranlarda yer alan ve dizisi apar topar final yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdi de özel hayatıyla gündemde. Döngel'in gönlünü ünlü iş insanı Öncü Sönmez'e kaptırdığı söylenmişti. Melisa Döngel'in aşkı kısa sürdü. Ayrılık sebebi bakın neymiş...

Gönlünü ünlü iş adamına kaptırmıştı! Melisa Döngel'in aşkı kısa sürdü! Ayrılık sebebi...
Öznur Yaslı İkier

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Döngel'in cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden, ünlü işadamı Öncü Sönmez ile yeni bir aşka yelken açtığı söylenmişti.

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Yaklaşık 3 hafta önce ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan Öncü Sönmez ve Melisa Döngel, kısa süre içinde yakınlaşmış ve birlikte görüntülenmişti.

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AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Ünlü çiftin aşkı kısa sürdü. Öncü Sönmez ve Melisa Döngel'in karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyum sağlayamayacaklarını fark ederek, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

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Melisa Döngel
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