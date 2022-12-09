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Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni için o hayalini askıya aldı

09.12.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım'ın 2,5 yaşındaki kızları Aylin Mavi'nin kansere yakalandığı ve tedavi görmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Hollywood yıldızlarının koçu Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almak için ABD'ye gitmeyi planlayan Hande Erçel bu planını yeğeninin tedavisi nedeniyle erteledi.

Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni için o hayalini askıya aldı

En son Kerem Bürsin ile başrolünde yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizsiyle ekranlarda olan Hande Erçel, şimdilerde setlere dönmeye hazırlanıyor. Bir davette boy gösteren Erçel, gelen senaryoları değerlendirdiğini söyledi. Erçel, "Ailemle vakit geçiriyorum. Konuştuğumuz birkaç proje var en yakın zamanda netleşecek, güzel şeyler olacak" diyerek yeniden ekranlarda olacağını müjdeledi.

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Hollywood yıldızlarının koçu Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almak için ABD'ye gitmeyi planlayan Erçel, oyunculuk eğitimini kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları nedeniyle askıya aldığını da ifade etti.
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OYUNCULUK EĞİTİMİNİ ŞİMDİLİK ASKIYA ALDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi ünlü aktörlerin koçu olan, Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim üzerine eğitim almayı planlayan Erçel, "ABD'de oyunculuk niyetim vardı ama birtakım sağlık durumlarından kaynaklı erteledim" diye konuştu.

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