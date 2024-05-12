Hande Erçel kaybettiği annesine dair sözleriyle duygulandırdı! "Çok küçüktüm seni kaybettiğimde..."

Son dönemde hem oyunculuk performansı hem de Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel'i Anneler Günü'nde andı.

"Çok küçüktüm seni kaybettiğimde..." diyen Erçel şu duygu dolu sözleri yazdı:

"Sana zaten doyamazdım ama keike bir süre daha dizinin dibinde yaşasaydım bu hayatı. Zaman geçtikçe daha da alışamıyorum yokluğuna. Hâlâ öpebiliyorken doya doya öpün ve sarılın anneciğinize..."





