Hande Erçel Kendal Jenner'a mı özendi? Beyaz atlet kombini sosyal medyanın diline düştü

Son günlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, kıyafet tercihleriyle sık sık konuşuluyor. İddialı elbiselerin yanı sıra günlük olarak tercih ettiği kıyafetlerle de dikkat çeken Erçel'in dünyaca ünlü model Kendal Jenner'a özendiği iddia edildi.

Erçel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı kombini daha önce de Jenner'ın yaptığı ortaya çıktı. Şimdilerde sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da olan Hande Erçel, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

Katıldığı davetlerin yanı sıra günlük kombinlerini de takipçileriyle paylaşan ünlü ismin Kendal Jenner'in daha önce yaptığı beyaz atletli kombin ve toplu saç modelini taklit ettiği iddiası sosyal medyayı salladı.

Jenner ile Erçel'in pozlarını kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları 'Bildiğin her şeyi kopyalıyor', 'Hiçbir zaman özgün biri olmadı', 'Saç aynı olmasa olabilir derdim de bildiğin cpoy paste' gibi yorumlar yaptılar.



