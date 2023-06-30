Hande Erçel tatile doymuyor! İtalya plajlarında keyif yaptı

Ünlü oyuncu Hande Erçel Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Çapkınlıklarıyla bilinen iş insanıyla ülke ülke dolaşan Hande Erçel'in pozları da dikkat çekiyor.

Son olarak Coldplay konserini izleyen çift ilk kez birbirlerinin pozlarını da paylaşarak herkesi şaşırttı.

Son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile gezmelere doymayan Hande Erçel, şimdi de soluğu İtalya'da aldı. Portofina'da ardı ardına yeni karelerini yayınlayan Erçel, plajlarda güzelliğiyle dikkat çekti.

Renkli bikinileriyle tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncuya "Kendall Jenner vibe'ı" yorumları geldi.



