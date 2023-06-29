Hande Erçel transparan tarzıyla mest etti! İtalya pozlarını peş peşe paylaştı

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilk kez birbirleriyle ilgili patlaşım yapan ünlü çift şimdi de soluğu İtalya'da aldı. Sevgilisi ile tatil yapan Erçel'in son paylaşımı yine olay oldu.

Siyah transparan bir elbise giyen Hande Erçel, Portofina pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserini birlikte izleyen ünlü çift, kopnserde aşka geldi ve sevgililer sosyal medya hesaplarında ilk kez birlikte paylaşım yaptı.

Hakan Sabancı, Hande Erçel'in dans ettiği anları yayınlarken, ünlü oyuncu sevgilisine sarıldığı kareyi takipçileri ile paylaşmıştı.

İkilinin bu karesine, "Bu ilişkinin sonu evlilik" yorumları gelmişti.

Hande Erçel'in konser şıklığının bedeli ise ortaya çıkmıştı. Çantasının fiyatı 55 bin 346 TL, ayakkabı 18 bin 500 TL, pantolon 4 bin 750 TL, gözlüğü 8 bin TL olduğu öğrenilmişti.





