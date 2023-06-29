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  4. Hande Erçel transparan tarzıyla mest etti! İtalya pozlarını peş peşe paylaştı

Hande Erçel transparan tarzıyla mest etti! İtalya pozlarını peş peşe paylaştı

29.06.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle gündemden düşmeyen Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde birbirleriyle ilgili ilk kez paylaşım yapan ünlü çift şimdi de İtalya'da tatil yapıyor. Portofina'da peş peşe yeni karelerini paylaşan Erçel, transparan tarzıyla adeta nefes kesti.

Hande Erçel transparan tarzıyla mest etti! İtalya pozlarını peş peşe paylaştı

Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'in iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilk kez birbirleriyle ilgili patlaşım yapan ünlü çift şimdi de soluğu İtalya'da aldı. Sevgilisi ile tatil yapan Erçel'in son paylaşımı yine olay oldu.

Siyah transparan bir elbise giyen Hande Erçel, Portofina pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel 1

Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserini birlikte izleyen ünlü çift, kopnserde aşka geldi ve sevgililer sosyal medya hesaplarında ilk kez birlikte paylaşım yaptı.

Hande Erçel 2

Hakan Sabancı, Hande Erçel'in dans ettiği anları yayınlarken, ünlü oyuncu sevgilisine sarıldığı kareyi takipçileri ile paylaşmıştı.

Hande Erçel 3

İkilinin bu karesine, "Bu ilişkinin sonu evlilik" yorumları gelmişti.

Hande Erçel 4

Hande Erçel'in konser şıklığının bedeli ise ortaya çıkmıştı. Çantasının fiyatı 55 bin 346 TL, ayakkabı 18 bin 500 TL, pantolon 4 bin 750 TL, gözlüğü 8 bin TL olduğu öğrenilmişti.

Hande Erçel 6

Hande Erçel tarzı

Hande Erçel tarzı 3

Hande Erçel tarzı 2

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