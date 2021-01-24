Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’nın son bölümünde Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in olay sahnesi sosyal medyada gündem oldu!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisinin dün akşam yayınlanan 28. bölümünde Eda ve Serkan karakterlerinin olay küvet sahnesi damgasını vurdu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı sahne, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Son dönemde sık sık aşk yaşadıkları dedikodularıyla gündeme gelen ikilinin küvetteki halleri hayranlarının beğenisini toplarken bazı izleyiciler ise bu sahnelerden rahatsız oldu.

