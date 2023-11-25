Hande Erçel yeni yaşını kostüm temalı partiyle kutladı! 30. yaş pozlarına beğeni yağdı

FOX TV'nin Bambaşka Biri dizisinde Leyda Gediz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, dizide Burak Deniz ile başrolü paylaşıyor. Oyunculuk performansının yanında özel yaşamıyla da magazin gündeminden düşmeyen Erçel, kostüm temalı bir partiyle 30. yaşını kutladı. Erçel'in pozlarına beğeni yağdı.

'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı doğum günü partisi düzenleyen Hande Erçel kostümleriyle dikkat çekti.

24 Kasım 1993 doğumlu olan Hande Erçel önceki gün 30 yaşına bastı. İki farklı kostüm tercih eden Erçel, 30. yaş pozlarını peş peşe paylaştı.

Hande Erçel'in bu özel gününe ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, sevgilisi Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı da katıldı.

Hande Erçel'i en özel gününde arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı.

Erçel, ablası Gamze Erçel ile olan pozunu da paylaşımlarına ekledi.

Instagram'da 30 milyonu aşkın takipçisi olan Hande Eçel'e takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.









