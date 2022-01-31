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Hande Erçel zirvede! Burcu Özberk liste sonu

31.01.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in en popüler kadın oyuncuları arasında şaşırtan isimler var. Zirvenin sahibi Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel iken Burcu Özberk 10. sırada yer aldı. Özberk'in fanları bu listeyi hiç beğenmedi.

Hande Erçel zirvede! Burcu Özberk liste sonu

2021'in en popüler kadın oyuncuları belli oldu. 2. Sayfa'de yer alan habere göre Hande Erçel zirvede yer aldı.

Erçel'i Su Burcu Yazgı Coşkun, Ayça Ayşin Turan, Demet Özdemir, Ebru Şahin, Tuba Büyüküstün, Sıla Türkoğlu, Cemre Baysel, Damla Sönmez ve Burcu Özberk takip etti. Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol oyan Burcu Özberk listede ilk beşe giremedi.

Burcu Özberk fanları listeyi beğenmezken Gökçe Bahadır'ın listede olmaması da tepki çekti. İşte en popüler kadın oyuncu sıralaması:

  1. Hande Erçel
  2. Su Burcu Yazgı Coşkun
  3. Ayça Ayşin Turan
  4. Demet Özdemir
  5. Ebru Şahin
  6. Tuba Büyüküstün
  7. Sıla Türkoğlu
  8. Cemre Baysel
  9. Damla Sönmez
  10. Burcu Özberk
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Hande Erçel
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