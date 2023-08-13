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  4. Hande Fırat, Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözlerine çok kızdı! "Telefonu kafana yersin"

Hande Fırat, Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözlerine çok kızdı! "Telefonu kafana yersin"

13.08.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN Türk'te Gece Görüşü adlı programı sunan Hande Fırat canlı yayında kadınlar hakkında çirkin imalar yapan gazeteci Melik Yiğitel'e çok sinirlendi. Defne Samyeli üzerinden imada bulunan Yiğitel'e sinirlenen Hande Fırat 'Telefonu kafana yersin' dedi.

Gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu programda konuklardan Melik Yiğitel'in sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Defne Samyeli üzerinden kadınlar için çirkin bir imada bulunan Yiğitel'e ilk tepki Hande Fırat'tan geldi.

Yiğitel konuşmasında Defne Samyeli'nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

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Yiğitel eski haber spikeri Defne Samyeli'nin şarkıcılık yapmasını "Ağır başlı işler yapsınlar" diyerek eleştirince Hande Fırat çok sinirlendi. Hande Fırat Melik Yiğitel'in sözünü keserek "Bir dakika ya sahneye çıkmak hafif başlı bir şey mi anlamadım? Gazetecilik de bir meslektir, mankenlik de bir meslektir bunlara yapılanlara da böyle ağırbaşlı dışında bir kelime kullandığında telefonu kafana yersin! Her gece barda şarkı söyleyeceğim hafif mi olacağım ben" diyerek sert çıktı.

Ekran Alıntısı

HANDE YENER DE SERT ÇIKTI

Hande Yener de bu sözlere sosyal medyada tepki gösterdi ve "Hafif olan şu bence, bir gazetecinin işini gücünü bırakıp Türk halkının önünde mesleğimizi aşağılaması, hafif dediği konularla bu kadar ilgili olması ve bunu ekranlarda öyle değilmiş gibi göstermesi ama en nihayetinde tavrıyla, kaba tarzıyla kendini ele vermesi" dedi.

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Defne Samyeli Hande Fırat sosyal medya söyledi

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