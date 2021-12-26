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Hande Sarıoğlu Armağan Çağlayan'a anlattı! "Eğer buna seksilik diye bakıyorsan..."

26.12.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu Armağan Çağlayan'ın Zor Ama Sor serisine konuk oldu. Seksiliği üzerine gelen yorumlardan Fatih Altaylı ile yaşadığı tartışmaya kadar her şeyi anlatan Sarıoğlu açıklamalarıyla dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu Armağan Çağlayan'a anlattı! "Eğer buna seksilik diye bakıyorsan..."

Zor Ama Sor serisine ünlü spiker Hande Sarıoğlu konuk oldu. Armağan Çağlayan'ın sorularını açık açık yanıtlayan Sarıoğlu programında partnerine yaptıklarının konuşulmasından rahatsız olmadığını söyledi.

Hande Sarıoğlu açıklamasında "Ben spikerlik yaptığım dönemde haberimi pas attıktan sonra da böyleydim. Türkiye beni oryantalle tanıdı ama ben 12 senedir sektörün içerisindeyim. O insanların istediği şey ol, kalıba gir olmayacağım. Eğlence de yapacağım spikerlik de. İçerikleri de ben hazırlıyorum. Ben 1 kadın 1 erkek tarzı skeç yapıyorum" dedi.

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"ERKEK MUHABBETİNDE İYİYİM"

Hande Sarıoğlu argo konusunda rahat olduğunu, erkek muhabbetini çok iyi yaptığını söyledi. Ünlü isim açıklamasında "Bakıyorsun seksi kadın prenses ama içimden bambaşka bir kadın çıkar" dedi. Sarıoğlu, yeri geldiğinde argo konuşmayı yeri geldiğinde salon kadını olmayı sevdiğini belirtti.

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Hande Sarıoğlu "Herkesin ekrandaki kadınların dekoltesiyle ilgili büyük problemleri var. Kadınlar engelleniyor. Vücut hatlarım belli diye uyarı aldım kanal yönetiminden. Sen kadına seksilik, seks seks diye bakıyorsan senin bakış açın bu. Benim kıyafetime kalmıyor o" dedi.

Ekran Alıntısı

"FATİH ALTAYLI BEL ALTI VURUYORDU"

Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı ile yaşadığı tartışmayı da anlattı. Sarıoğlu kendisini Altaylı'nın transfer ettiğini söyleyerek zaman zaman ters düştüklerini söyledi. Hande Sarıoğlu açıklamasında "Zaman zaman geriliyorduk. Sonra yayın arasında özür diliyordu çünkü bel altı vurduğu yerler oluyordu. Linç yiyordu. Son tartışmada masadan kalktı gitti. Sonra da yayından kaldırdı programı. Ben köreldim orada. Çünkü senden daha doğru konuştum. Sonra da küçük mobingler istifa ettim. Pişman mıyım? Ben arkasındayım. Çok memnunum" dedi.

Hande Sarıoğlu konuşmasının devamında Altaylı ile yüzleşmek istediğini de söyledi.


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Fatih Altaylı Armağan Çağlayan
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