Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı...

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo kaydetti.

MAÇIN YILDIZI OLDU

Sarı - kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, üç golünün yanında bir de asist yaparak maçın adamı olmuştu.

HANDE SARIOĞLU'NU PAYLAŞTI

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu ise karşılaşmanın oynandığı esnada televizyon önünde Mauro Icardi'yi göstererek yıldız isimle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken bir paylaşım yaptı.

Icardi ise Sarıoğlu'nun hikayesini alıntılayarak paylaştı. Bu durum, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

