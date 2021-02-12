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  4. Hande Sarıoğlu dansıyla gündemdeydi! Hande Sarıoğlu isyan etti

Hande Sarıoğlu dansıyla gündemdeydi! Hande Sarıoğlu isyan etti

12.02.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Hande Sarıoğlu dans edince gündeme bomba gibi düştü. İşinden olan Hande Sarıoğlu Instagram'da oynadığı anları paylaşarak isyan etti.

Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu dans videosuyla gündem olunca işinden atıldığı iddia edilmişti. Hande Sarıoğlu Instagram'da o dans videosunu paylaşarak şunları yazdı:

"Akçakoca’dan 2008 yılında çıkıp İstanbul’da üniversite okumaya gelip, 6 yaşından beri spiker sunucu olmak hayali olan bir kız olarak, 6 yaşımdan beri de oryantal oynamaktan kırar geçirirdim ortalığı. Çatır çatır okulumu da okudum, çatır çatır sunucu da oldum spiker de. Oryantal de yaparım kariyer de. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, değerlerimden ve doğrularımdan vazgeçmedim, her zaman özümü korudum, geldiğim noktada kişiliğimden ve karakterimden bir günden bir güne ödün vermedim, bunun aksini beni tanıyan bir Allah’ın kulu iddia edemez.

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'İSTİFA ETTİM'

Renkli kişiliğimden sizin siyahınız için vazgeçmicem, size fazla gelen neşemden de, deli dolu yanımdan da ödün vermeyeceğim. Evet her kurumun kendine göre kuralları olabilir; başta tamam kanalın disiplinine fazla gelmiş olabilirim, nihayetinde bir haber kanalıdır dedim, hiç uzatmadan istifamı edeyim kimse beni kovmak için uğraşmasın dedim. Ama durup düşününce de, bir benim dansımdan mı rahatsız oldular. Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler. Ben de daha fazla rahatsızlık vermemek adına istifa ettim. 10 gündür kanalda değilim zaten."

Ekran Alıntısı

TÜH SİZİN ALAYINIZA...

Hande Sarıoğlu açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Dans etti kovuldu haberlerinin altında, oh olsun diyip, amacı sadece tanımadığı insanlara kötülük kusmak olan insanlara da tek sözüm, hiç ölmeyecek gibi yazmaya devam edin siz!

wewewewew

Ulan yarın ölsem, cinayete kurban gitsem, hepiniz sahte sahte ah vah edersiniz! Tüh sizin alayınızın insanlığına tüküreyim. İnsan değilsiniz ki! Alın şimdi doya doya izleyin. Hepinize oryantal. Burada da dans etmiyorum ha, dalga geçiyorum arkadaşlarımla, bir ara bir dans ederim, o zaman görürsünüz oryantali. Hadi ben kaçtım anamın babamın yanına."

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