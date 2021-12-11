Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''

Cesur kıyafet seçimleri ve açıklamalarıyla magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti. Sarıoğlu, iddialı pozuna, ''Çelik yeleklerinizi giyin de gelin'' notunu düştü. Ünlü sunucunun paylaşımına, ''Çelik yelik yetmez ki'', ''Bizi bitirdin be'' ve ''41 kere maşallah'' gibi yorumlar yapıldı.

YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde mesir macunu yedikten sonra geceliğiyle Ertan Süzgün'ü kovalayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medya hesabından paylaştığı kalça dansı yüzünden Habertürk'teki işine son verilen Sarıoğlu'na, ''Habertürk'ten neden kovulduğun belli oldu'' ve ''Bütün vücudunu gösterdin herkese'' gibi yorumlar yapılmıştı.

Instagram'da 400 bine yakın takipçisi bulunan Sarıoğlu, cüretkar pozlarıyla da adından söz ettiriyor.



