MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''

11.12.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Habertürk ekranlarında spor sunuculuğu yapan ancak şimdilerde YouTube'da seyirci karşısına çıkan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı.

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''

Cesur kıyafet seçimleri ve açıklamalarıyla magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, bu defa göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti. Sarıoğlu, iddialı pozuna, ''Çelik yeleklerinizi giyin de gelin'' notunu düştü. Ünlü sunucunun paylaşımına, ''Çelik yelik yetmez ki'', ''Bizi bitirdin be'' ve ''41 kere maşallah'' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''

YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde mesir macunu yedikten sonra geceliğiyle Ertan Süzgün'ü kovalayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''

Sosyal medya hesabından paylaştığı kalça dansı yüzünden Habertürk'teki işine son verilen Sarıoğlu'na, ''Habertürk'ten neden kovulduğun belli oldu'' ve ''Bütün vücudunu gösterdin herkese'' gibi yorumlar yapılmıştı.

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''

Instagram'da 400 bine yakın takipçisi bulunan Sarıoğlu, cüretkar pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''

Hande Sarıoğlu dekolteli pozunu paylaştı! ''Çelik yeleklerinizi giyin!''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yıllık evlilik tek celsede bitti! Konut kredisi kararına 'Bundan sonra bittim ben' tepkisi13 yıllık evlilik tek celsede bitti! Konut kredisi kararına 'Bundan sonra bittim ben' tepkisi
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
13 yıllık evlilik tek celsede bitti! Konut kredisi kararına 'Bundan sonra bittim ben' tepkisi13 yıllık evlilik tek celsede bitti! Konut kredisi kararına 'Bundan sonra bittim ben' tepkisi
Anahtar Kelimeler:
Habertürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı

TPAO duyurdu! Mardin’de ağır petrol keşfedildi

TPAO duyurdu! Mardin’de ağır petrol keşfedildi

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.