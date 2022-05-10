Hande Sarıoğlu file çorabına ilgi olunca bakın ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde Dayı Şov'a katılan ve yayında 'Sınırsızım' diyen sunucu Hande Sarıoğlu Youtube'da yaptığı programlarla adından söz ettiriyor. Hande Sarıoğlu'nun külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olunca ünlü isim çoraplarını hediye etmişti.

Hande Sarıoğlu kendisine çoraplarıyla ilgili gelen yorumlara şaşırıp bir bölümü daha bu konu üzerine çekti. Bu sefer file çorap giyen Hande Sarıoğlu file çorabıyla ilgili gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söyledi.

Hande Sarıoğlu bir önceki yayında ince çorabı kazanan kişiyi de yayına alarak "Seni daha çok titreteceğim" dedi. O anlar programa damga vurdu.





