Hande Sarıoğlu mini etekli poz verdi! "Bayram şekeri geldi"

Oryantal videosu nedeniyle işini kaybeden Hande Sarıoğlu son dönemlerde sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde, Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Sarıoğlu cesur paylaşımına bir yenisini daha ekledi.

HANDE SARIOĞLU'DAN MİNİ ETEKLİ POZ

33 yaşındaki sunucu Hande Sarıoğlu mini etekli pozunu, "Bayram şekeri geldi. İyi bayramlar. Çok bayramlar göresiniz çocuklar" notuyla paylaştı.

Sarıoğlu'nun o paylaşımına, "İyi bayramlar kraliçem", "Bayramın kutlu olsun ablam" gibi yorumlar geldi.

Pozlarıyla adından söz ettiren Sarıoğlu'nun annesiyle benzerliği dikkat çekmişti.

Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmacıları Ezgi Avcı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile arabada 'Ee daha daha nasılsınız?' şarkısını söylemişti.





