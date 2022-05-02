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Hande Sarıoğlu mini etekli poz verdi! "Bayram şekeri geldi"

02.05.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube kanalı için çektiği videolarla ve aktif olarak kullandığı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık yer alan Hande Sarıoğlu mini etekli poz verdi.

Hande Sarıoğlu mini etekli poz verdi! "Bayram şekeri geldi"

Oryantal videosu nedeniyle işini kaybeden Hande Sarıoğlu son dönemlerde sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde, Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Sarıoğlu cesur paylaşımına bir yenisini daha ekledi.

HANDE SARIOĞLU'DAN MİNİ ETEKLİ POZ

33 yaşındaki sunucu Hande Sarıoğlu mini etekli pozunu, "Bayram şekeri geldi. İyi bayramlar. Çok bayramlar göresiniz çocuklar" notuyla paylaştı.

Hande Sarıoğlu mini etekli poz verdi!

Sarıoğlu'nun o paylaşımına, "İyi bayramlar kraliçem", "Bayramın kutlu olsun ablam" gibi yorumlar geldi.

Hande Sarıoğlu mini etekli poz verdi!

Pozlarıyla adından söz ettiren Sarıoğlu'nun annesiyle benzerliği dikkat çekmişti.

Hande Sarıoğlu mini etekli poz verdi!

Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmacıları Ezgi Avcı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile arabada 'Ee daha daha nasılsınız?' şarkısını söylemişti.

Hande Sarıoğlu mini etekli poz verdi!

Hande Sarıoğlu mini etekli poz verdi!

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