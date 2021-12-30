Hande Sarıoğlu Scarlett Johansson'a özendi! İddialı tarza tam not

Spor spikeri olan Hande Sarıoğlu Youtube'da yaptığı programlarla dikkat çekiyor. İddialı seçimler yapan ve her hareketiyle de konuşulan Sarıoğlu son olarak Scarlett Johansson'ın Black Widow tarzına özendi.

Siyah taytından vazgeçmeyen Hande Sarıoğlu üstüne de göğüs dekolteli fermuarlı bir ceket tercih etti. "Black Widom İstanbul şube" notuyla paylaşıp yapan Sarıoğlu hayranlarından tam not aldı.

"BAKIYORSUN SEKSİ KADIN AMA..."

Ünlü spiker Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuk olmuştu. Hande Sarıoğlu argo konusunda rahat olduğunu, erkek muhabbetini çok iyi yaptığını söylemişti Hande Sarıoğlu dekoltesiyle ilgili gelen yorumlara da "Bakıyorsun seksi kadın prenses ama içimden bambaşka bir kadın çıkar" demişti.



