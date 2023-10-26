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  4. Hande Sarıoğlu sevgilisini ilk kez paylaştı! Yeni aşkı bakın kim çıktı

Hande Sarıoğlu sevgilisini ilk kez paylaştı! Yeni aşkı bakın kim çıktı

26.10.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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İddialı pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü spiker Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde hayalindeki erkeği açıklamış ve "Paçasına sarılırım" demişti. Sarıoğlu yeni aşkını "Hayatıma hoş geldin" diyerek ilk kez paylaştı.

Sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkat çeken Hande Sarıoğlu güzelliğiyle ilgi odağı olan isimlerden biri. Instagram hesabını aktif kullanan Sarıoğlu son pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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"Hayatıma hoş geldin güzel adam" diyen güzel spiker yeni aşkını ilan etti.

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Ünlü ismin paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı. Hande Sarıoğlu ile beraber olan Eren Sözer ünlü bir midye ve kokoreç restoranının sahibi.

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Sözer'in Bursa'da çalıştığı için Sarıoğlu'nun da sık sık oraya gittiği öğrenildi.

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35 yaşındaki ünlü isim geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşıma "Aradığım erkek yok çünkü aramıyorum. Ha karşıma benden daha adamı çıkarsa, zaten paçasına ben sarılırım. Alfa da benim Sigma da" notunu düşmüştü.

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