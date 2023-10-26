Hande Sarıoğlu sevgilisini ilk kez paylaştı! Yeni aşkı bakın kim çıktı

Sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkat çeken Hande Sarıoğlu güzelliğiyle ilgi odağı olan isimlerden biri. Instagram hesabını aktif kullanan Sarıoğlu son pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

"Hayatıma hoş geldin güzel adam" diyen güzel spiker yeni aşkını ilan etti.

Ünlü ismin paylaşımına adeta yorum ve beğeni yağdı. Hande Sarıoğlu ile beraber olan Eren Sözer ünlü bir midye ve kokoreç restoranının sahibi.

Sözer'in Bursa'da çalıştığı için Sarıoğlu'nun da sık sık oraya gittiği öğrenildi.

35 yaşındaki ünlü isim geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşıma "Aradığım erkek yok çünkü aramıyorum. Ha karşıma benden daha adamı çıkarsa, zaten paçasına ben sarılırım. Alfa da benim Sigma da" notunu düşmüştü.