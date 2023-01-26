Hande Sarıoğlu spor taytını ve sütyenini giyip poz verdi! "Erimişsin resmen"

Kendisini spora veren ve yaptırdığı estetik dokunuşlarla konuşulan Hande Sarıoğlu spor sonrası poz verdi. Birbirinden cesur kareleriyle gündemden düşmeyen spiker Hande Sarıoğlu hayranlarının yine dikkatini çekti.

Spor sütyeni ve taytıyla poz veren Hande Sarıoğlu'nun zayıflaması gözlerden kaçmadı.

Hande Sarıoğlu'nun hayranları "Erimişsin", "Zayıflama lütfen" yorumlarında bulundu.

"BİR DOLAR BİR DE BENİM MEMELERİM"

Sarıoğlu, ''Memelerinin bakımını nasıl yapıyorsun?'' sorusuna verdiği yanıtla uzun süre gündem olmuştu. Spiker ''Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. FOX TV'de sunduğum Kaç Para Kaç programından aldığım parayla, gittim memelerimi yaptırdım. Ben o zaman 18 bin TL verdim. Şimdi yaptırmaya kalksan yüz bin tutar. Ne kadar değerlendi görüyor musun? Bir dolar bir de benim memelerim!'' yanıtını vermişti.



