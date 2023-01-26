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Gökhan Çıra'dan sonra Selin Ciğerci açıkladı! "Evet anne oldum!" Selin Ciğerci Türkiye'yi terk edecek mi?

26.01.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra baba olduğunu duyurduktan sonra gözler Selin Ciğerci'ye çevrildi. Selin Ciğerci gündem olunca açıklama yaptı ve "Evet anne oldum, eski eşimle biz bir yola girdik, evladım yakında gelecek" dedi. Selin Ciğerci Türkiye'yi terk edeceği iddialarına da yanıt verdi.

Gökhan Çıra'dan sonra Selin Ciğerci açıkladı! "Evet anne oldum!" Selin Ciğerci Türkiye'yi terk edecek mi?

Gökhan Çıra sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaparak "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" dedi.

Evlat edilen Çıra'nın eski eşi Selin Ciğerci'ye gözler çevrildi. Selin Ciğerci yapılan yorumlardan sıkılıp hemen açıklama yaptı.

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Ciğerci açıklamasında "ben anne olmak istiyorum diyordum, evet anne oldum beni tebrik edebilirsiniz. Nasıl anne oldum eski eşimle evlirken bir yola başvurdum her şeyim okeylendi. Evladım yakında gelecek anne olmak istiyorum, eski eşimle barışmak yok. çocuk benle kalacak eski eşim gelip bakacak.

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Ben çocuğum geleceği için her şeyi önceden ayarlayabilirim, burada da büyütebilirim ama siz bana bu şekilde yaparsanız ben alıp gitmek zorunda kalırım. Vergi rekortmeni de oldum her şeyi yaptım. Beni bir salın ben kızıma bakmak istiyorum. Babası Gökhan istediği zaman bakacak."

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