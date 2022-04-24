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Hande Sarıoğlu süper mini altına çorap giyip Seda Sayan'ı taklit etti

24.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu süper minili tarzıyla yine hayranlarını mest etti. Ünlü spiker süper mini altına çorap giyip Seda Sayan'ı taklit etti. Sarıoğlu kendi sesinin üstüne Sayan'ın konuşmasını koyarak "Çorapçılar bölüm sonunda büyük mevzu var" dedi.

Hande Sarıoğlu süper mini altına çorap giyip Seda Sayan'ı taklit etti

Yaptığı paylaşımlarla ve seksi tarzıyla adından söz ettiren spiker Hande Sarıoğlu Seda Sayan'ı taklit etti. Seda Sayan'ın açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince yaptığı sözleri hatırlatan Sarıoğlu'na yorum yağdı.

Sayan o dönem "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti. Sayan'ın bu tarzına benzer bir tarzla ekran karşısına çıkan Sarıoğlu olay oldu.

Hande Sarıoğlu süper mini altına ten rengi külotlu çorap giydi ve Seda Sayan'ın sesini arka fona koyarak onu taklit ederek gündem oldu.

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Sarıoğlu'na hayranları "Parti kur oy verelim", "Hande Sayan olmuşsun" yorumları yağdırdı.


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Seda Sayan
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