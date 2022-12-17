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  4. Hande Sarıoğlu transparan elbisesiyle kendinden geçti! ''Tutkulu ve ihtiraslı''

Hande Sarıoğlu transparan elbisesiyle kendinden geçti! ''Tutkulu ve ihtiraslı''

17.12.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel spiker Hande Sarıoğlu, Oley TV YouTube kanalında Ertan Süzgün ile tango yaptı. Transparan bir elbise tercih eden Hande Sarıoğlu, Bihter ve Behlül'ün tango sahnesine gönderme yaparak ''Tango bizim dansımız. Tutkulu ve ihtiraslı'' ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu transparan elbisesiyle kendinden geçti! ''Tutkulu ve ihtiraslı''

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu, YouTube'da yayınlanan 'HandeKaplı Ertan' programına şeffaf tül elbisesiyle katıldı. Sarıoğlu, iç gösteren elbisesiyle tango yaptı.

Hande Sarıoğlu transparan elbisesiyle tango yaptı! ''Tutkulu ve ihtiraslı''

Bihter ve Behlül'ün tango sahnesini hatırlatan Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e ''Tango, aşk gibi ihtiraslı...'' diyerek kendinden geçti.

Hande Sarıoğlu transparan elbisesiyle tango yaptı! ''Tutkulu ve ihtiraslı''

''Memelerim kalçama göre küçük kalıyordu'' diyen Hande Sarıoğlu, göğüslerine silikon taktırdığını itiraf etmişti.

Hande Sarıoğlu transparan elbisesiyle tango yaptı! ''Tutkulu ve ihtiraslı''

Ünlü sunucunun derin dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Hande Sarıoğlu transparan elbisesiyle tango yaptı! ''Tutkulu ve ihtiraslı''

Sosyal medya kullanıcıları, Sarıoğlu'nun iddialı stiline ''O nasıl bir elbise! Sen yanlış ülkede doğmuşsun Hande'' ve ''Milyonlar Ertan'ın yerinde olmak istiyor'' gibi yorumlar yaptı.

Hande Sarıoğlu transparan elbisesiyle tango yaptı! ''Tutkulu ve ihtiraslı''


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