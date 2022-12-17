Hande Sarıoğlu transparan elbisesiyle kendinden geçti! ''Tutkulu ve ihtiraslı''

Cesur pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu, YouTube'da yayınlanan 'HandeKaplı Ertan' programına şeffaf tül elbisesiyle katıldı. Sarıoğlu, iç gösteren elbisesiyle tango yaptı.

Bihter ve Behlül'ün tango sahnesini hatırlatan Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e ''Tango, aşk gibi ihtiraslı...'' diyerek kendinden geçti.

''Memelerim kalçama göre küçük kalıyordu'' diyen Hande Sarıoğlu, göğüslerine silikon taktırdığını itiraf etmişti.

Ünlü sunucunun derin dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, Sarıoğlu'nun iddialı stiline ''O nasıl bir elbise! Sen yanlış ülkede doğmuşsun Hande'' ve ''Milyonlar Ertan'ın yerinde olmak istiyor'' gibi yorumlar yaptı.



