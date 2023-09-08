Hande Sarıoğlu yıllar önce bakın hangi efsane dizide rol almış! Estetiksiz halini görenler tanıyamadı

İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu. O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü spikerin yıllar önce efsane dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Geçmişte oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Hande Sarıoğlu, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı ve tekrar bölümleriyle hala büyük ilgi gören Aşk-ı Memnu'da rol aldığını duyanlar çok şaşırdı.

Hande Sarıoğlu, şöhret olmadan önce Türk televizyonlarının efsane dizisi Aşk- ı Memnu'da düğün organizatörü olarak yer almış. Nihal ve Behlül'ün düğünlerini organize eden Sarıoğlu, dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte düğün hakkında konuşurken görülüyor.

Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler ünlü ismi tanımakta güçlük çekti. Hande Sarıoğlu'nın dizideki kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin eski haline; 'Tanıyamadım', 'Hande olduğuna inanamıyorum', 'Estetik harikası olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında da yer aldı.

2011 yılında “Pasaport” Adlı yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç” programını çekti.

Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı.

Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer aldı.

Hande Sarıoğlu'nun Habertürk TV'de spor spikerliği geçtiğimiz yıl Mayıs ayında son buldu.



