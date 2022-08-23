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Hande Soral'den takipçisine şaşırtan Bensu Soral yanıtı: "Bence hiç benzemiyoruz"

23.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Küçük Kadınlar, Çalıkuşu, İsimsizler gibi pek çok dizide yer alan ve son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ayla karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2017 senesinde İsmail Demirci ile hayatını birleştirmiş olan isim, bu defa sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Hande Soral'den takipçisine şaşırtan Bensu Soral yanıtı: "Bence hiç benzemiyoruz"

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ayla karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral, ekranlardan uzakta aile yaşamına devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde çocuğunu dünyaya getiren isim, sosyal medyada bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

HANDE SORAL'DAN TAKİPÇİSİNE BENSU SORAL YANITI!

Daha önce eşi İsmail Demirci ve yeni doğan çocuğu ile birlikte hastanede poz veren ünlü oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.

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Doğum sonrası oğlu Ali'yle vakit geçirmeye devam eden isim, sosyal medyada takipçilerinin yönelttiği soruları yanıtladı.

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"BENCE HİÇ BENZEMİYORUZ"

Soral, bir takipçisinin sorduğu "Bensu ablayla karakterleriniz benziyor mu?" sorusuna "Bence hiç benzemiyoruz. Ama bayılıyorum kendisine." yanıtını vererek şaşırttı.

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İşte Hande Soral'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Bensu Soral Hande Soral
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