Hande Soral'den takipçisine şaşırtan Bensu Soral yanıtı: "Bence hiç benzemiyoruz"

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ayla karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral, ekranlardan uzakta aile yaşamına devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde çocuğunu dünyaya getiren isim, sosyal medyada bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
Daha önce eşi İsmail Demirci ve yeni doğan çocuğu ile birlikte hastanede poz veren ünlü oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.
Doğum sonrası oğlu Ali'yle vakit geçirmeye devam eden isim, sosyal medyada takipçilerinin yönelttiği soruları yanıtladı.
Soral, bir takipçisinin sorduğu "Bensu ablayla karakterleriniz benziyor mu?" sorusuna "Bence hiç benzemiyoruz. Ama bayılıyorum kendisine." yanıtını vererek şaşırttı.
İşte Hande Soral'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...
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