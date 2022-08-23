Hande Soral'den takipçisine şaşırtan Bensu Soral yanıtı: "Bence hiç benzemiyoruz"

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ayla karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral, ekranlardan uzakta aile yaşamına devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde çocuğunu dünyaya getiren isim, sosyal medyada bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

HANDE SORAL'DAN TAKİPÇİSİNE BENSU SORAL YANITI!

Daha önce eşi İsmail Demirci ve yeni doğan çocuğu ile birlikte hastanede poz veren ünlü oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.

Doğum sonrası oğlu Ali'yle vakit geçirmeye devam eden isim, sosyal medyada takipçilerinin yönelttiği soruları yanıtladı.

"BENCE HİÇ BENZEMİYORUZ"

Soral, bir takipçisinin sorduğu "Bensu ablayla karakterleriniz benziyor mu?" sorusuna "Bence hiç benzemiyoruz. Ama bayılıyorum kendisine." yanıtını vererek şaşırttı.

İşte Hande Soral'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (23.08.2022)

Asus oyuncu laptoplarda indirim

Nike, New Balance, Converse'de sezon sonu fırsatı

Kırtasiyeden modaya okula dönüş fırsatları

Bilgisayar aksesuar ürünleri

Erkek çocuk giyimde sepette indirim

Kız çocuk giyimde sepette indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.



