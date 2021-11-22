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Hande Soral ve Taner Ölmez'den Alef setinde poz

22.11.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alef 2. sezona dahil olan Hande Soral ve Taner Ölmez birlikte poz verdi. Soral'ın Taner Ölmez ile pozu sosyal medyada dikkat çekti.

Hande Soral ve Taner Ölmez'den Alef setinde poz

Geçen sezon final yaparak ekran macerasına son veren Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez, bu rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Ölmez ardından ise Blu TV'de yayınlanan ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in yer aldığı ''Alef'' dizisinin 2. sezonuna dahil oldu.

HANDE SORAL ALEF'TE

Alef 2. sezona dahil olan bir diğer oyuncu ise Hande Soral idi. Hande Soral ve Taner Ölmez sette bir araya geldi. Alef dizisinin yeni bölümünde rol alacak olan Hande Soral, Taner Ölmez ilebir pozunu da paylaştı. Soral paylaşımında "Abicimle benziyor muyuz?" sorusunu sordu.

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İkilinin hayranları paylaşıma yorum yağdırdı.


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Hande Soral Taner Ölmez
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