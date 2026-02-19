'Ramazanda cinsellik yasak' deyip Esra Ezmeci'ye sordu! 'İftardan sonra...'

Sunucu, Yazar ve Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz Tv ekranlarında yaptığı programın yanı sıra sosyal medya üzerinden yanıtladığı sorularla da gündeme geliyor.

Takipçilerinin özel yaşamına dair sorularını açık açık yanıtlayan Ezmeci'ye bu defa 'Kocam ramazanda cinsellik yasak yanıma da yatma dedi, kendini kapatmış ne yapmalıyım?' diye bir soru yöneltildi.

Ezmeci; 'Ramazanda iftardan sonra da bir şey yaşanmayacak mı? Siz böyle mi yapıyorsunuz? gibi sorular geliyor' diyerek soruya şöyle yanıt verdi;

''Tabii dini konularla ilgili bilgi sahibi olanlar daha iyi bilir ama benim bildiğim iftardan sonra yakınlaşmak isteyen karı kocalar yakınlaşabilir.

Siz bu konu da biz nikahlıyız ve birbirimize yakınlaşmamız gerekiyor diye konuşmalar yapabilirsiniz. Gerçekten dini inanış bakımından eşinizin böyle bir düşüncesi varsa, sizde bir hocaya sorabilir eşinizi konuşturabilirsiniz'' dedi.