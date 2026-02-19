MAGAZİN

'Ramazanda cinsellik yasak' deyip Esra Ezmeci'ye sordu! 'İftardan sonra...'

Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden yanıtladığı sorularla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isme bu defa ramazan ayında karı kocaların birlikteliği hakkında bir soru yöneltildi. Esra Ezmeci, soruyu yanıtlayıp 'Bir hocaya da sorabilirsiniz' yanıtını verdi.

Öznur Yaslı İkier

Sunucu, Yazar ve Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz Tv ekranlarında yaptığı programın yanı sıra sosyal medya üzerinden yanıtladığı sorularla da gündeme geliyor.

Takipçilerinin özel yaşamına dair sorularını açık açık yanıtlayan Ezmeci'ye bu defa 'Kocam ramazanda cinsellik yasak yanıma da yatma dedi, kendini kapatmış ne yapmalıyım?' diye bir soru yöneltildi.

Ezmeci; 'Ramazanda iftardan sonra da bir şey yaşanmayacak mı? Siz böyle mi yapıyorsunuz? gibi sorular geliyor' diyerek soruya şöyle yanıt verdi;

''Tabii dini konularla ilgili bilgi sahibi olanlar daha iyi bilir ama benim bildiğim iftardan sonra yakınlaşmak isteyen karı kocalar yakınlaşabilir.

Siz bu konu da biz nikahlıyız ve birbirimize yakınlaşmamız gerekiyor diye konuşmalar yapabilirsiniz. Gerçekten dini inanış bakımından eşinizin böyle bir düşüncesi varsa, sizde bir hocaya sorabilir eşinizi konuşturabilirsiniz'' dedi.

Esra Ezmeci
