Hande Yener tangayı andıran kırmızı sahne kıyafetiylev olay yarattı

Geçtiğimiz aylarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

Hande Yener son olarak, Belarus’un başkenti Minsk’teki lüks bir otelde konser verdi.

48 yaşında olmasına rağmen formda vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkaran Hande Yener, dün akşam Belarus'un başkenti Minsk'te sahne aldı.

Daha önce giydiği sahne kıyafetleriyle magazin manşetlerinde geniş yer bulan Yener, dün akşamki tarzıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Tangaya benzer kemeriyle dikkat çeken kırmızı deri kostümüyle sahne alan Yener, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahnede cesur elbisesiyle dans eden Hande Yener, sevenlerine görsel şölen sundu. Ünlü şarkıcının kırmızılara büründüğü tarzı, sosyal medya gündemine oturdu.

"BANA KIRMIZI YAKIŞIYOR"

Hayranları için sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, izleyicilerden ''Sana kırmızı çok yakışmış.'' iltifatları aldı.

İltifatlara ''Bana kırmızı yakışıyor.'' diyerek yanıt veren Hande Yener'in konserde çekilmiş fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



