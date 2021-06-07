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Hangi balık türleri daha riskli? Bu balık türleri sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir

Seray Üstün Seray Üstün
07.06.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz ürünleri kimilerinin hiç sevmemesine rağmen, bazılarının ‘Denizden babam çıksa yerim’ diyebileceği kadar sevdiği bir besin grubudur. Zengin vitamin içeriği ve ideal besin profili nedeniyle balık, uzmanlar tarafından herkesin düzenli olarak tüketmesi gereken bir besin olarak görülür. Ancak her balığın sağlığa yararlı olduğunu söylemek mümkün değildir.

Hangi balık türleri daha riskli? Bu balık türleri sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir

Balığın yağında bulunan omega 3, kalp hastalıklarını önlemeden kandaki yağ dengesini sağlamaya kadar vücut için pek çok önemli yarara sahiptir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) araştırmalarına göre insanların %60′ı kalp ve damar hastalıklarından ölmektedir. Japonya, İzlanda ve Norveç gibi haftada en az bir defa balık yiyen toplumlarda kalp damar hastalıkları, diğer topluluklara nazaran %50 daha az görülmektedir. Hem lezzetli hem sağlıklı olan balık türlerinden hangilerini daha kontrollü bir şekilde tercih etmelisiniz?

YAYIN BALIĞI

Yayın balığı, devasa boyutlara ulaşabilen ender balık türlerinden bir tanesidir. Büyümelerini hızlandırmak için birçok balık çiftçisi, özellikle Asya ülkelerinden ithal edilen balıkları hormonlarla besler . Serbest yetiştirilen yayın balığı çok daha az tehlikelidir ve besin değeri açısından daha değerlidir.

USKUMRU

Uskumru kesinlikle yenilmemesi gerekn balık türleri grubunda yer almaz. Fakat artan deniz kirliliği nedeniyle deniz ürünleri bulaşan cıva, özellikle hamilelerin dikkat etmesi gereken bir konudur. Bu yüzden cıva birikiminin yüksek olduğu bilinen kılıçbalığı, kral uskumru gibi balıkların gebeler, emziren kadınlar ve küçük çocuklar tarafından tüketilmemesi gerekir.

YILAN BALIĞI

Yılan balıklarının yağ oranı yüksektir ve bu nedenle sudaki endüstriyel ile çiftlik atıklarını kolayca emer. Özellikle Amerika’da yılan balığı zehirlenmeleri yüksek oranda yaşanır. Yılan balıklarının da büyük miktarlarda cıva ile kontamine oldukları bilinmektedir.

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