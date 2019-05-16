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Hangi besinleri küflenince yiyebilir hangi besinleri küflenince yiyemeyiz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Buzdolabında küflü bir yiyecek gördüğünüzde ilk düşünceniz muhtemelen onu atmak olacaktır. Ancak bu davranış her gıda için geçerli değil.

Kimi besinler küflendiğinde bile hala güvenlidirler kimileri de direkt olarak çöpe gitmelidir. İşte bu ayrımı yapmanıza yardımcı olacak bilgiler.

Hangi besinleri küflenince yiyebilir hangi besinleri küflenince yiyemeyiz?

Yenilebilir: Sert meyve ve sebzeler

Yenilebilir: Sert meyve ve sebzeler
Lahana, havuç, armut gibi sert meyve ve sebzeler, küflense bile tüketilebilir listesinde yerini alıyor. Gıda Güvenliği Uzmanı Janilyn Hutchings bu gibi yiyeceklerin küflü kısımlarının kesilip sağlam kısımlarının yenebileceğini söylüyor. Bu listeye şalgam, patates, dolmalık biber de eklenebilir. Küflü noktayı 3 cm kadar kestiğinizde bu yiyecekleri güvenli bir şekilde yiyebilirsiniz diyor gıda uzmanı.

Yenilebilir: Bazı sert, kurutulmuş etler

Yenilebilir: Bazı sert, kurutulmuş etler
Kuru et küflendiyse onları atmak yerine küflü bölgeyi kesip atarak yiyebilirsiniz.

Yenilebilir: Bazı peynir çeşitleri

Yenilebilir: Bazı peynir çeşitleri
Parmesan gibi sert peynirleri küflense bile tüketebilirsiniz. Sert meyve ve sebzelerde olduğu gibi, sert peynirlerde de küf ürünün tamamına yayılmaz. Küflü kısmın etrafını 3 cm içeri girerek kesin. Geri kalanını afiyetle yiyebilirsiniz. Küflü kısmı kestiğiniz bıçağı, peynirin sağlıklı kalan kısımlarına değdirmeyin. Ancak şu detayı atlamamalısınız; parçalanmış ve kesilmiş küflü sert peynirleri atmalısınız.

Atılmalı: Yumuşak veya kıyılmış peynirler

Atılmalı: Yumuşak veya kıyılmış peynirler
Sert peynirler küflenmeye dayanıklılar ancak aynısını yumuşak peynirler için söyleyemeyiz. Küflenen yumuşak peynirler daha da sıvılaşır, bununla birlikte E.coli bakterisi açığa çıkabilir.

Atılmalı Kuruyemiş ve baklagiller

Atılmalı Kuruyemiş ve baklagiller
Bu iki yiyecekleri de küflendiği zaman hiç düşünmeden çöpe atın. Koruyucu kalıplarla işleme alınmadıkları için küf geliştirme riskleri yüksektir. Çabuk küflenmemeleri için onları daha uzun süre dayanacakları nemsiz ve ışıksız alanlarda depolayın.

Atılmalı ekmek ve hamur işleri

Atılmalı ekmek ve hamur işleri
Ekmeğin ve unlu mamullerin gözenekli yapısı, küfün yayılmasına neden olur. Bu yüzden onları yemeyi düşünmeyin bile.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
mısır ekmeğide ne kızarmış be
@kral295 oruçluyken dahada bir kızarmış duruyor diymi:))
Konya yöresine özgü küflü peynir vardır en güzel börekler en güzel makarnalar en güzel kahvaltılar onun ile olur ...
Aynen
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