Kimi besinler küflendiğinde bile hala güvenlidirler kimileri de direkt olarak çöpe gitmelidir. İşte bu ayrımı yapmanıza yardımcı olacak bilgiler.

Hangi besinleri küflenince yiyebilir hangi besinleri küflenince yiyemeyiz?

Yenilebilir: Sert meyve ve sebzeler Lahana, havuç, armut gibi sert meyve ve sebzeler, küflense bile tüketilebilir listesinde yerini alıyor. Gıda Güvenliği Uzmanı Janilyn Hutchings bu gibi yiyeceklerin küflü kısımlarının kesilip sağlam kısımlarının yenebileceğini söylüyor. Bu listeye şalgam, patates, dolmalık biber de eklenebilir. Küflü noktayı 3 cm kadar kestiğinizde bu yiyecekleri güvenli bir şekilde yiyebilirsiniz diyor gıda uzmanı.

Yenilebilir: Bazı sert, kurutulmuş etler Kuru et küflendiyse onları atmak yerine küflü bölgeyi kesip atarak yiyebilirsiniz.

Yenilebilir: Bazı peynir çeşitleri Parmesan gibi sert peynirleri küflense bile tüketebilirsiniz. Sert meyve ve sebzelerde olduğu gibi, sert peynirlerde de küf ürünün tamamına yayılmaz. Küflü kısmın etrafını 3 cm içeri girerek kesin. Geri kalanını afiyetle yiyebilirsiniz. Küflü kısmı kestiğiniz bıçağı, peynirin sağlıklı kalan kısımlarına değdirmeyin. Ancak şu detayı atlamamalısınız; parçalanmış ve kesilmiş küflü sert peynirleri atmalısınız.

Atılmalı: Yumuşak veya kıyılmış peynirler Sert peynirler küflenmeye dayanıklılar ancak aynısını yumuşak peynirler için söyleyemeyiz. Küflenen yumuşak peynirler daha da sıvılaşır, bununla birlikte E.coli bakterisi açığa çıkabilir.

Atılmalı Kuruyemiş ve baklagiller Bu iki yiyecekleri de küflendiği zaman hiç düşünmeden çöpe atın. Koruyucu kalıplarla işleme alınmadıkları için küf geliştirme riskleri yüksektir. Çabuk küflenmemeleri için onları daha uzun süre dayanacakları nemsiz ve ışıksız alanlarda depolayın.