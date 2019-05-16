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Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 16.05.2019 22:21 | Son Güncelleme

Bu sezon çok sayıda iddialı dizi final yaparak ekrana veda edecek. Ramazan Bayramı'nın Haziran'ın ilk haftasına denk gelmesi nedeniyle televizyonlarda sezon erken kapanacak. Yerli dizilerin büyük bölümü Mayıs sonunda final yapacak. Peki hangi dizi bitecek, hangi diziler sezon finali yapacak?

İşte sevilen yerli dizilerin final ve sezon final tarihleri.

Yerli dizilerin final tarihleri

Sen Anlat Karadeniz 29 Mayıs Çarşamba akşamı 59. bölümüyle sezon finali yapacak.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 139. bölümüyle sezon finali yapacak.
Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs Çarşamba günü 150. bölümüyle ekrana veda edecek. Yeni sezonda ise Burak Özçivit'in başrolünde oynayacağı Diriliş Osman yayınlanmaya başlayacak.
Çukur ise 27 Mayıs Pazartesi akşamı 67. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölümleri Ekim ayında ekrana gelmeye başlayacak.
Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye bu sezon ekrana veda edecek olan dizilerden. Bizim Hikaye'nin finali 23 Mayıs Perşembe ekranda olacak.
İstanbullu Gelin dizisi bu sezon ekranlara veda ediyor. Sevilen dizinin sürprizlerle dolu final bölümü 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak.
Ünlü oyuncuları buluşturan TRT1'in polisiye dizisi Halka, 28 Mayıs Salı akşamı 20. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.
Star TV'de yayınlanan Söz dizisi 27 Mayıs Pazartesi akşamı final yaparak ekranlara veda edecek.
TV8'de yayınlanan Kızım dizisi 31 Mayıs Cuma akşamı final yapacak.
Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çarpışma dizisi, 30 Mayıs Perşembe akşamı final bölümüyle ekrana gelecek.
Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi, 30 Mayıs Perşembe akşamı final yaparak ekrana veda edecek.
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