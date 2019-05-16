Hangi dizi ne zaman bitecek? İşte yerli dizilerin final tarihleri

Sen Anlat Karadeniz 29 Mayıs Çarşamba akşamı 59. bölümüyle sezon finali yapacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 139. bölümüyle sezon finali yapacak.

Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs Çarşamba günü 150. bölümüyle ekrana veda edecek. Yeni sezonda ise Burak Özçivit'in başrolünde oynayacağı Diriliş Osman yayınlanmaya başlayacak.

Çukur ise 27 Mayıs Pazartesi akşamı 67. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölümleri Ekim ayında ekrana gelmeye başlayacak.

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye bu sezon ekrana veda edecek olan dizilerden. Bizim Hikaye'nin finali 23 Mayıs Perşembe ekranda olacak.