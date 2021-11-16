Hepsini aynı kefeye koymayın! Hangi soğan nerede kullanılır?

Hemen hemen her tarifte kullandığımız soğanlar, antibiyotik özelliği sayesinde sağlık açısından da çok faydalı. Peki pek çok çeşidi olan soğanın hangi türünü nerede kullanmalıyız? Bu sorunun cevabını bulmak için soğan çeşitlerini ve nasıl kullanılması gerektiğini araştırdık. İşte detaylar...
Mor soğan olarak da bilinen kırmızı soğanın çiğ olarak tüketilmesi önerilir.
Salatalara yakışan bu soğan türünü balzamik sirke ile ızgarada pişirebilir veya fırına verebilirsiniz.
Ayrıca turşusu da yapılır.
Çiğ tüketime uygun olduğu gibi pişirilince de hayli lezzetli olur. Yine de en çok kısır yaparken kullanılır.
Boyutu diğer soğanlara oranla daha büyük olan beyaz soğan, ince kabuklardan oluşur.
Kokusu ve tadı da diğer soğanlardan daha keskin ve yoğun olur.
Şeker oranı düşük ama su oranı yüksek olduğu için yemeklerin içinde ölmez.
Sarı soğan olarak da bilinen kuru soğan, fırın ve tencere yemeklerinde kullanılır.
Yoğun bir kokuya sahip olsa da pişirildiğinde kokusu kaybolur.
Çiğ olarak tüketildiğinde ise sıklıkla sumakla karıştırılır.
Şeker oranının yüksek olmasının yanı sıra hafif bir kokuya ve kalın kabuklara sahiptir.
Genellikle soğan çorbası, soğan halkası ve soğan graten gibi yemeklerde kullanılır.
Kırmızı, beyaz ve sarı gibi rengine göre ayrılan farklı çeşitleri bulunur.
Genellikle vinegret gibi sosların yapımında kullanılan arpacık soğan, közlenmiş veya fırınlanmış haliyle de herkesi kendine hayran bırakan bir tada sahip.
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