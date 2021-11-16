Hepsini aynı kefeye koymayın! Hangi soğan nerede kullanılır?

Hemen hemen her tarifte kullandığımız soğanlar, antibiyotik özelliği sayesinde sağlık açısından da çok faydalı. Peki pek çok çeşidi olan soğanın hangi türünü nerede kullanmalıyız? Bu sorunun cevabını bulmak için soğan çeşitlerini ve nasıl kullanılması gerektiğini araştırdık. İşte detaylar...

KIRMIZI SOĞAN

Mor soğan olarak da bilinen kırmızı soğanın çiğ olarak tüketilmesi önerilir.

Salatalara yakışan bu soğan türünü balzamik sirke ile ızgarada pişirebilir veya fırına verebilirsiniz.

Ayrıca turşusu da yapılır.

Yüksek oranda şeker barındırması nedeniyle reçelini de yapabilirsiniz.

YEŞİL SOĞAN

Çiğ tüketime uygun olduğu gibi pişirilince de hayli lezzetli olur. Yine de en çok kısır yaparken kullanılır.

Bu soğan türü sebze ve et yemeklerine de yakışır. Her ne kadar pişirilmeye müsait bir soğan olsa da genellikle yemeklerdeki son dokunuşu yapmak için önerilir.

BEYAZ SOĞAN

Boyutu diğer soğanlara oranla daha büyük olan beyaz soğan, ince kabuklardan oluşur.

Kokusu ve tadı da diğer soğanlardan daha keskin ve yoğun olur.

Şeker oranı düşük ama su oranı yüksek olduğu için yemeklerin içinde ölmez.

Bu yüzden fajita ve sote gibi yemekler için tercih edilir. Ayrıca sosların kıvamını yoğunlaştırmak için de kullanılır.

KURU SOĞAN

Sarı soğan olarak da bilinen kuru soğan, fırın ve tencere yemeklerinde kullanılır.

Yoğun bir kokuya sahip olsa da pişirildiğinde kokusu kaybolur.

Çiğ olarak tüketildiğinde ise sıklıkla sumakla karıştırılır.

Ayrıca karamelize yapmak için en uygun soğan türüdür.

TATLI SOĞAN

Şeker oranının yüksek olmasının yanı sıra hafif bir kokuya ve kalın kabuklara sahiptir.

Genellikle soğan çorbası, soğan halkası ve soğan graten gibi yemeklerde kullanılır.

Diğer soğanlara oranla daha çabuk bozulduğu için buzdolabında saklanması önerilir.

ARPACIK SOĞAN