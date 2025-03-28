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  4. Hangisi gerçek Mbappe? Görenler ayırt edemiyor, gözlerine inanamıyor...

Hangisi gerçek Mbappe? Görenler ayırt edemiyor, gözlerine inanamıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.03.2025 18:21
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Madame Tussauds Londra'da sergilenen Mbappe heykeli büyük ilgi görüyor. Heykelini müzede ziyaret eden Mbappe, benzerlik karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Hangisi gerçek Mbappe? Görenler ayırt edemiyor, gözlerine inanamıyor...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Spor ve sanat dünyasında ilgi çeken Mbappe'nin bal mumu heykeli müzede sergilenmeye başlandı. Kylian Mbappe, Madame Tussauds Londra'da kendisini temsil eden heykelin tanıtımına katıldı. Sergilenen balmumu heykeli ile bir araya gelen başarılı futbolcu uzun süre hayranlıkla izlediği balmumu heykeli ile fotoğraf ve video çekti. Sosyal medya hesabında "Tanıştırayım ikizim" paylaşımında bulundu.

HEYKEL TİTİZLİKLE TASARLANDI

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Mbappe'nin kariyerini ve başarılarını hatırlatmak için tasarlanan balmumu heykelinin yapılışında oyuncunun yüzlerce fotoğrafı detaylı şekilde incelendi. Fiziksel tüm ölçüleri onlarca kez alındı. Oyuncunun hem karakteristik özellikleri hem de dinamik duruşu incelendi. Kendine has gülüşü ise özenle balmumu heykelinde tasarlandı.

Bu heykelin varlığı Mbappe’nin dünya çapındaki popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kylian Mbappe mbappe
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