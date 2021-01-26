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Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesine yorum yağdı! 'Kemal'le ayrıldınız mı?'

26.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesine yorum yağdı! 'Kemal'le ayrıldınız mı?'

Geçtiğimiz gün mide etekli bir pozunu paylaşan ve gündeme gelen Hanife Gürdal şimdi de göğüs dekolteli bir pozunu paylaşınca olay oldu.

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, bir kez daha sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

İzdivaç programları sonrası başörtüsünü çıkaran ve bu kararı nedeniyle günlerce konuşulan Gürdal, "Ben sadece başımı açtım, kıyafetlerim usturuplu" demişti.

Hanife geçtiğimiz gün mine etekli pozuyla gündemdeyken şimdi de göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

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'TBT' yapan Hanife'ye ilginç yorumlar geldi.

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Çoğu takipçi Hanife'ye "Yine Kemal’le kavga etmiş ve Kemal’in hoşlanmayacağını bildiği halde yine ona inat orasını burasını açmış" tarzından yorumlar yaptı.

Hanife'nin sosyal medya hesabından Kemal Ayvaz'la birlikte çektirdiği bütün fotoğrafları silmesi de gözlerden kaçmadı.

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