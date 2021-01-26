Hanife Gürdal'ın göğüs dekoltesine yorum yağdı! 'Kemal'le ayrıldınız mı?'

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, bir kez daha sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

İzdivaç programları sonrası başörtüsünü çıkaran ve bu kararı nedeniyle günlerce konuşulan Gürdal, "Ben sadece başımı açtım, kıyafetlerim usturuplu" demişti.

Hanife geçtiğimiz gün mine etekli pozuyla gündemdeyken şimdi de göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

'TBT' yapan Hanife'ye ilginç yorumlar geldi.

Çoğu takipçi Hanife'ye "Yine Kemal’le kavga etmiş ve Kemal’in hoşlanmayacağını bildiği halde yine ona inat orasını burasını açmış" tarzından yorumlar yaptı.

Hanife'nin sosyal medya hesabından Kemal Ayvaz'la birlikte çektirdiği bütün fotoğrafları silmesi de gözlerden kaçmadı.



