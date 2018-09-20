MAGAZİN

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Katıldığı evlilik programında gelin adayı Hanife Gürdal ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serkan Bağra, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Gelin adayı Hanife Gürdal'la yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran damat adayı Serkan Bağra, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etti.

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YENİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programında Hanife ile aşk yaşayan Serkan, aradığı aşka başka bir güzelde buldu. Sosyal medya hesabından sık sık spor salonunda fotoğraf paylaşan Serkan, bu sefer de yeni sevgilisiyle fotoğrafını "Sen benim başıma gelen en güzel şeysin" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife gelin adayı hanife

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