Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Gelin adayı Hanife Gürdal'la yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran damat adayı Serkan Bağra, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etti.

YENİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programında Hanife ile aşk yaşayan Serkan, aradığı aşka başka bir güzelde buldu. Sosyal medya hesabından sık sık spor salonunda fotoğraf paylaşan Serkan, bu sefer de yeni sevgilisiyle fotoğrafını "Sen benim başıma gelen en güzel şeysin" notuyla paylaştı.





