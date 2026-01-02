MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kerem Bürsin aşka geldi! Selin Yağcıoğlu'nu öpmeye doyamadı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Kerem Bürsin bu defa aşka geldi. Kerem Bürsin sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile karelerini peş peşe paylaştı.

Kerem Bürsin aşka geldi! Selin Yağcıoğlu'nu öpmeye doyamadı
Öznur Yaslı İkier

Kerem Bürsin ile bir süredir aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu, birbiri ardına fotoğraflar paylaşmaya devam ediyorlar.

2025 yılının dikkat çeken ilişkilerinden biri olan oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla gündeme taşımaya devam ediyor.

Kerem Bürsin aşka geldi! Selin Yağcıoğlu nu öpmeye doyamadı 1

Kerem Bürsin'den sonra Selin Yağcıoğlu da birlikte fotoğraflar paylaştı. Ünlü çiftin aşk dolu karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Kerem Bürsin aşka geldi! Selin Yağcıoğlu nu öpmeye doyamadı 2

YORUM YAĞDI

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'na sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'çok tatlılar', 'beklenen fotoğraflar' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'Doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'
Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem olduBoşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Selin Yağcıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.