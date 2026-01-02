MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı programda miyom ameliyatı sırasında yaşadığı ciddi komplikasyonları ilk kez anlattı. Ünlü isim, doktor hatası nedeniyle art arda ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! 'Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler'
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini dile getiren Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlattı.

Aslı Bekiroğlu yaşadıklarını şu sözlerle aktardı; "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."

Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler 1

İki tane daha ameliyat olacağını söyleyen oyuncu; "Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak’ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah."

Aslı Bekiroğlu doktor hatası yüzünden yeniden ameliyat olacak! Yanlışlıkla bağırsağımı kestiler 2

Programda kendisine yöneltilen, "Bu büyük bir doktor hatası değil mi?" sorusuna ise; "Tabii canım… Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem olduBoşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu
Hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL Hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası mest etti

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.