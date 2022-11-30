MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

30.11.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar karakterine hayat veren Evrim Solmaz adeta yıllara meydan okuyor. Oyuncuları arasında Özgü Namal, Mehmet Aslantuğ, Ebru Özkan, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Hanımın Çiftliği’nde Gülizar karakterini canlandıran Solmaz’ın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Bir dönemin efsane dizisi Hanımın Çiftliği’nde oynadığı karakter ile dikkat çeken Evrim Solmaz, dizide Gülizar karakterine hayat veriyordu. Mehmet Aslantuğ'un hayat verdiği Muzaffer ile banyo sahnesi olay olay ünlü isim yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı.

hanımın-çiftliği

1972 yılında Ankara’da dünyaya gelen Evrim Solmaz’ın rol aldığı diziler arasında Umutsuz Ev Kadınları, Yaban Gülü, Yaralı Yürek, Zengin ve Yoksul da bulunuyor.

evrim2

Sosyal medya takipçileri güzel oyuncunun fotoğrafına “Sizi dizilerde göremecek miyiz artık?”, “Hiç değişmemişsiniz” yorumlarında bulundular.
gülizar2

Solmaz; Semaver Kumpanya, Jazz Cafe gibi oluşumlarda oyunlar sergilemiş, caz şarkıcılığı yapmış, dans, folklör ve mankenlik, binicilik, oyunculuk gibi eğitimler edinmiştir.

gülizar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Özerman kötü haberi verdi: Hayatımın sonunu yaşıyorum Erkan Özerman kötü haberi verdi: Hayatımın sonunu yaşıyorum
O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."
Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme... Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...
Anahtar Kelimeler:
hanımın çiftliği Oyuncu ele karakteri kadınları

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Yabancıya konut satışına karşı imza kampanyası

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!

Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Her hali mucize: Taş gibi yapar!

Her hali mucize: Taş gibi yapar!

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.