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Hannover 96 0 - 1 Schalke 04

ALMANYA HABERLERİ  | 01.04.2019 08:05 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Schalke 04, deplasmanda Hannover 96'yı 1-0 yendi.

Hannover 96 0 - 1 Schalke 04

Schalke 04, Bundesliga'nın 27. haftasında HDI Arena'da Hannover 96'ya konuk oldu. Konuk ekip, Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'ın 39. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Schalke 04 formasıyla ilk golünü atan Suat Serdar, ilk onbirde başladığı maçta 79 dakika oyunda kaldı. Mavi-beyazlı takımda forma giyen diğer Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu ise 71. dakikada Sebastian Rudy'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligde kalmak adına önemli bir galibiyet alan Schalke 04, puanını 26'ya çıkarırken, Hannover 96 ise 14 puanda kaldı.

Günün diğer maçında ise Eintracht Frankfurt evinde Stuttgart'ı 3-0 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
hannover 96 schalke 04

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