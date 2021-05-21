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Hansi Flick yeni adresini açıkladı

21.05.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih'e veda edeceğini açıklayan Hansi Flick yeni adresini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Hansi Flick yeni adresini açıkladı

Bayern Münih'ten ayrılacağını daha önce açıklayan Hansi Flick, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmek için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Alman basını kısa bir süre önce Tottenham ve Barcelona'nın, yeni sezon için Hansi Flick'i takımın başına getirmek istediğini öne sürdü. Ancak 56 yaşındaki teknik adamın tercihini Alman Milli Takımı'ndan yana kullandığı belirtildi.

Bayern Münih'teki son maçına Augburgs karşısında çıkacak Hansi Flick, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hansi Flick "Almanya Futbol Federasyonu ile konuştuğum gerçek. Milli takımla ilgili ne hissettiğimi herkes biliyor. Küçük detaylar var, onların çözülmesi gerekiyor. O zaman açıklama yapılacaktır." diyerek, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağını duyurdu.

Bayern Münih'in başında 7 kupa kazanan Hansi Flick, EURO 2020'nin ardından görevi bıracak Joachim Löw'ün yerine Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik patronu olacak.

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