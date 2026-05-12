Hantavirüs çıkan gemideydi! Ruhi Çenet'ten 'düğün' iddialarına açıklama

Hantavirüs vakaları yaşanan 'Hondius' gemisinde seyahat eden ve ardından Türkiye'ye gelerek karantinaya giren ünlü YouTuber Ruhi Çenet, 'düğüne katıldığı' yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Arjantin'den kalkan ve 'hantavirüs' paniği yaşanan 'Hondius' gemisindekiler tahliye edildi, ardından uçaklarla ülkelerine gönderişdi. Geminin yolcuları arasında yer alan ve vakalar görünmeden önce ayrılan ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Türkiye'ye döndükten sonra yaşananları ve hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Çenet, "Aslında bizim gemiyi binme amacımız dünyanın en uzakta bulunan ve ulaşılması en zor yerleşim yeri olan Tristan da Cunha Adası'nda bir belgesel çekmekti. 1 Nisan'da Arjantin'den gemi yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 24 gün sonra bizim zaten inişimiz planlanıyordu" dedi.

DÜĞÜN İDDİASI

Gemi yolculuğu esnasında 11 Nisan'da ilk yolcunun hayatını kaybettiğini belirten Çenet, "İleri yaşta bir yolcuydu ve bize 12 Nisan'da bu yolcunun doğal yollarla hayatını kaybettiği söylendi. Ardından onun eşi hayatını kaybetti ve biz bütün yolcular bunu 'üzüntüden hayatını kaybetti' diye yorumladık. Daha sonra ben Türkiye'ye döndükten bir hafta sonra, 3 Mayıs tarihinde, gemide hala yolculuk etmekte olan bir arkadaşım virüsün varlığından bahsetti. Olaylar da tam olarak burada karışıyor. Ben 2 Mayıs tarihinde hiçbir bilgim yokken, aslında dünyadaki hiçbir insan virüsün varlığından haberdar olmamışken bir düğüne katıldım ve o düğünde belli başlı fotoğraflar çekildi. Düğünden bir gün sonra virüsün varlığı açığa çıktı ve onu takip eden günde ise Dünya Sağlık Örgütü bu virüsü resmen duyurdu" ifadelerini kullandı.

"GEMİDE VİRÜS ENDİŞESİ YOKTU"

"Gemide bir panik havası var mıydı?" sorusuna cevap veren ünlü içerik üreticisi, şunları söyledi:

"Gemide hiç virüs endişesi yoktu çünkü biz vefatın doğal yollarla olduğunu düşünüyorduk. Gemi normal seyrine devam etti. Yolculuğumuz bittikten sonra bize gemideki yolcu arkadaşımız haber verdi. Ardından da Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün gerçekten gemide olduğunu duyurdu. Ancak olaylar çoktan benim için yaşanmıştı."

"TÜM TESTLERİM NEGATİF ÇIKTI"

Karantina sürecine dair bilgi veren ve bunun 42 gün sürdüğünü belirten Çenet, "Benim gemiden ayrıldığım 24 Nisan'dan itibaren karantina sürecimin devam ettiğini söylediler. Sağlık Bakanlığı iletişim noktasında bize her türlü desteği gösterdi. Şu an evimdeyim ve önümüzdeki günlerde burada olacağım. Testlerim yapıldı. Kan, idrar ve tükürük testleriydi bunlar. Hepsi negatif çıktı. İlerleyen dönemlerde eğer gerekirse kuluçka ihtimalinden dolayı tekrar test yapacaklarını söylediler. Zaten şu an herhangi bir risk teşkil etmiyorum. Düğüne katıldığım günde de bilinen bir riski ihlal etmemiştim. Kimsenin bilmediği, ortada henüz var olduğu bilinmeyen bir durumdaydık. Şu an için tamamen güvendeyim" dedi.

İsrailliler köyü parsel parsel satın aldı: Metrekaresi 1 euro
Osmanlıdan daha eski: Bursa'da 2300 yıllık sır çözülüyor

