Rum medyası alarma geçti! İsrailliler köyü parsel parsel satın aldı: Metrekaresi 1 euro

İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Limasol kentine bağlı bir köyü satın aldığı ve vatandaşların köydeki kiliseye girişine izin verilmediği iddiası Rum basınında gündem oldu.

Rum kesiminde yayın yapan Skala Times gazetesinin sosyal medyadaki tartışmalara dayandırdığı haberde, Trozena köyünün İsrailliler tarafından satın alındığı öne sürüldü.

“KİLİSEYE GİRİŞ ENGELLENİYOR” İDDİASI

Haberde, köyde bulunan Aziz Georgios Kilisesi’ne gitmek isteyen Rum vatandaşların girişlerinin engellendiği belirtildi.

Gazeteye konuşan bir polis memuru ise bölgedeki geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı. Polis yetkilisi, kilisenin özel mülkiyet sınırları içinde kalması durumunda erişim kısıtlaması uygulanabileceğini ifade etti.

Öte yandan kamu yollarının herkes tarafından kullanılabileceğini vurgulayan polis memuru, “Hiç kimse kamusal alana veya bir yola girişi yasaklayamaz” diyerek vatandaşlara böyle bir durumla karşılaşmaları halinde polise başvurmaları çağrısında bulundu.

94 PARSEL SATIN ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Rum basınındaki başka haberlerde ise Yahudi kökenli Macar yatırımcı Uriel Curtis’in Trozena köyünde toplam 94 parsel satın aldığı iddia edildi.

Kıbrıs Rum Tapu ve Kadastro Dairesi'nin tahminlerine göre bazı arazilerin metrekare başına 1-2 euro gibi düşük fiyatlarla satıldığı öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi, Curtis’in köydeki 30 harap evden 15’ini ve yaklaşık 150 dönüm araziyi satın aldığını yazdı.

ŞARAPHANE VE 60 KONUT PLANI

Haberde yatırımcının satın aldığı arazileri bağa dönüştürdüğü ve bölgede şaraphane kurmak için Larnaka’daki yetkili makamlara başvurduğu belirtildi.

Çevre Dairesi’nin projeye ilişkin çekinceleri nedeniyle imar sürecinin askıda olduğu aktarılırken, projenin yalnızca şaraphaneyi değil kamp alanı çevresine 60 konut yapılmasını da kapsadığı ifade edildi.

Rum basını ayrıca bazı parsellerin kamp alanı oluşturmak amacıyla kullanılmasının planlandığını yazdı.

“SESSİZCE İLERLEDİ” İDDİASI

Haberlere göre arazilerin 2022 yılından itibaren parça parça satın alındığı, bu yöntemin yatırımcının dikkat çekmeden hareket etmesini sağladığı öne sürüldü.

Şirketin parselleri genel olarak 20 bin ila 40 bin euro arasında değişen fiyatlarla satın aldığı belirtilirken, bazı arazilerin büyüklüğünün 25 bin metrekareye kadar ulaştığı kaydedildi.

Bölgedeki bazı taşınmazların Kıbrıslı Rumlar tarafından satın alındığı aktarılırken, Trozena’daki bazı arazilerin ise Kıbrıslı Türklere ait olduğu ifade edildi. Bu kişilerin büyük bölümünün Yerovasa köyünde yaşadığı belirtildi.

“KÖYE AŞIK OLDUM” DEDİ

Habere göre Curtis, katıldığı bir televizyon programında Trozena’yı yaklaşık beş yıl önce ziyaret ettiğini ve köye “aşık olduğunu” söyledi.

Yatırımcı ayrıca hedefinin, dinlenmek ve sakinleşmek isteyen insanlar için özel bir alan oluşturmak olduğunu ifade etti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPILDI

Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trozena köyüne ve Aziz Georgios Kilisesi’ne halkın erişiminin yasaklandığına ilişkin bilgiler aldıklarını açıkladı.

Perdikis, İsrail bağlantılı şirketin köyde çok sayıda arsa ve konut satın aldığını, bazı yapıların yıkıldığını ve bölgede iş makineleriyle çalışmalar yapıldığına yönelik şikayetler bulunduğunu belirtti.