Hapishanede tutuklu bulunan Ronaldinho ilk defa videosunu paylaştı!

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alındı. 2015 yılında koruma altında olan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kuran Ronaldinho'nun 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle 2018 yılında pasaportuna el konulmuştu.
Kendi isimlerine düzenlenmiş sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yaptıkları tespit edilen Ronaldinho ile kardeşi Roberto, konakladıkları otelde polis ekiplerince gözaltına alınıp daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Daha önce hapishane bahçesinde gerçekleştirilen maçta görüntülenen Ronaldinho, bu sefer videolu mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi.
???????? Ronaldinho le manda un saludo a la familia de su compañero de ataque en la cárcel:— Ovacion24 (@ovacion24) April 6, 2020
????️"Dentro de poco vamos ir a jugar otra vez juntos"pic.twitter.com/7UCqZHda4J
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